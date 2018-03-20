Директора аэропорта мог довести до суицида губернатор Савенко

20 марта 2018 | 08:58

Причиной самоубийства исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" 29-летнего Владислава Волошина может быть давление со стороны властей.

Волошина якобы заставили пойти на тендерную сделку во время ремонта здания аэропорта. Такую информацию обнародовал николаевский журналист Андрей Лохматов после расследования.



Журналисту удалось получить и опубликовать аудиозапись, на ней слышно, как Волошина, как руководителя аэропорта, откровенно склоняют согласовать фиктивные результаты тендера на ремонт здания.



Также Лохматов опубликовал переписку Волошина за несколько недель до смерти. Он жаловался знакомому на давление со стороны главы областной администрации и понимал, что пошел на преступление, утвердив тендерную сделку, как того требовали в обладминистрации. Из-за этого, писал Волошин, "его уже посещают суицидальные мысли".

Между тем, Алексей Савченко заявил, что ждет официальной позиции со стороны правоохранителей в расследовании смерти Волошина.

Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook, передает Преступности НЕТ.



По словам Савченко, он до сих пор не может поверить в произошедшее. Кроме того, глава ОГА вспомнил момент знакомства с Владиславом Волошиным.



«Я хорошо помню тот июльский день, когда лично познакомился с Владом. Это было после того, как Юрий Бутусов сделал интервью с Героем-летчиком, который был вынужден уйти со службы и искать себя в гражданской жизни. Принципиален. Гордый. Целенаправленный. Хорошо помню каждое слово нашего с ним разговора, после которой и предложил ему рассмотреть возможность занять должность в КП «Николаевский международный аэропорт. Через неделю было его официальное представление в должности и сразу завистливые взгляды бывших руководителей предприятия, увидели в нем конкурента. Несмотря на это, Влад строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта. Но ...» - написал глава ОГА.



Также Савченко заявил, что после самоубийства Волошина, люди, которые и не были знакомы с Владиславом, а также его работой на коммунальном предприятии, «начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее».



«Некоторые взялся тиражировать телефонную переписку Власть, как я понял, с бывшими руководителями КП «Николаевский международный аэропорт», которые и натворили на предприятии невесть что», – отметил Савченко.

