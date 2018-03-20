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Директора аэропорта мог довести до суицида губернатор Савенко
20 марта 2018 | 08:58
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Причиной самоубийства исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт" 29-летнего Владислава Волошина может быть давление со стороны властей.
Волошина якобы заставили пойти на тендерную сделку во время ремонта здания аэропорта. Такую информацию обнародовал николаевский журналист Андрей Лохматов после расследования.
Между тем, Алексей Савченко заявил, что ждет официальной позиции со стороны правоохранителей в расследовании смерти Волошина.
Об этом Савченко написал на своей странице в Facebook, передает Преступности НЕТ.
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