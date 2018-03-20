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При ДТП в Европе автоматически приедут полиция и спасатели
20 марта 2018 | 09:44
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В Европе вводится автоматическая система экстренного вызова eCall на всех новых автомобилях.
С апреля 2018 года европейская система eCall станет обязательной во всех новых моделях легковых автомобилей и небольших коммерческих транспортных средствах в ЕС. Система eCall обнаруживает срабатывание подушки безопасности и оценивает всю информацию, предоставленную датчиками удара. При активации система передает данные о местоположении в аварийные службы и устанавливает связь между водителем и пассажирами транспортного средства и аварийной службой. Ожидается, что eCall может ускорить время реакции служб экстренной помощи в городских условиях на 40 процентов, а в сельской местности - на 50 процентов. Целью является более быстрая первичная помощь пострадавшим и сокращение числа несчастных случаев со смертельным исходом. По оценкам Комиссии ЕС, ее внедрение может сократить число смертей от ДТП примерно на 2500 человек (около 10 процентов).
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