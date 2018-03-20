ТЕМА

СБУ схопила лікара-експерта на хабарі

20 марта 2018 | 13:17

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі лікаря-експерта однієї з профільних медичних установ Одеси. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.


Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США за сприяння у безперешкодному отриманні висновку судово-психіатричної експертизи. Оперативники спецслужби задокументували отримання лікарем однієї тисячі американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали лікаря поблизу місця роботи під час отримання другої половини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправних дій.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100