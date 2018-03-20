СБУ схопила лікара-експерта на хабарі

20 марта 2018 | 13:17

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі лікаря-експерта однієї з профільних медичних установ Одеси. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.

Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США за сприяння у безперешкодному отриманні висновку судово-психіатричної експертизи. Оперативники спецслужби задокументували отримання лікарем однієї тисячі американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.

Співробітники СБ України затримали лікаря поблизу місця роботи під час отримання другої половини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправних дій.