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СБУ схопила лікара-експерта на хабарі
20 марта 2018 | 13:17
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Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі лікаря-експерта однієї з профільних медичних установ Одеси. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що зловмисник вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США за сприяння у безперешкодному отриманні висновку судово-психіатричної експертизи. Оперативники спецслужби задокументували отримання лікарем однієї тисячі американських доларів – першої частини неправомірної вигоди.
Співробітники СБ України затримали лікаря поблизу місця роботи під час отримання другої половини хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправних дій.
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