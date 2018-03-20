Саркози арестовали

20 марта 2018 | 13:28

Экс-президент Франции проходит по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.

Французская полиция задержала экс-президента страны Николя Саркози в рамках расследования возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании в 2007 году. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Согласно информации газеты Le Monde, политик заключен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году.

В свою очередь, портал Mediapartотмечает, что бывшему президенту могут предъявить обвинения в коррупции, торговле влиянием, растрате госсредств, а также в уклонении от уплаты налогов.

Ранее в январе британские правоохранители задержалив Лондоне французского бизнесмена Александра Джури в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Саркози. Следователи из Франции подозревают, что Джури является одним из основных фигурантов дела о возможном финансировании кампании Саркози, избранного президентом в 2007 году, из средств свергнутого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Впервые о выплатах Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего президента Франции признать факт получения средств из Ливии. Позже начались расследования независимых французских журналистов, которые подтверждали эти сведения. Сам Саркози категорически отрицает все подобные обвинения.