ТЕМА

Алкоголь пропадет ночью по всей Украине

20 марта 2018 | 16:53

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Право устанавливать «алкогольный график» отдадут на откуп местным властям.


Вскоре судебные споры о правомерности использования специального графика реализации алкоголя в торговых сетях могут уйти в прошлое. Верховная Рада готовится наделить местные власти безусловным правом на свое усмотрение ограничивать продажу алкоголя. Законопроект №3149, который сегодня должны рассмотреть в первом чтении нардепы, предлагает также установить возможность для местных властей штрафовать торговые предприятия за нарушение правил торговли алкоголем.



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