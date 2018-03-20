Алкоголь пропадет ночью по всей Украине

Вскоре судебные споры о правомерности использования специального графика реализации алкоголя в торговых сетях могут уйти в прошлое. Верховная Рада готовится наделить местные власти безусловным правом на свое усмотрение ограничивать продажу алкоголя. Законопроект №3149, который сегодня должны рассмотреть в первом чтении нардепы, предлагает также установить возможность для местных властей штрафовать торговые предприятия за нарушение правил торговли алкоголем.