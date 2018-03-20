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Алкоголь пропадет ночью по всей Украине
20 марта 2018 | 16:53
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Право устанавливать «алкогольный график» отдадут на откуп местным властям.
Вскоре судебные споры о правомерности использования специального графика реализации алкоголя в торговых сетях могут уйти в прошлое. Верховная Рада готовится наделить местные власти безусловным правом на свое усмотрение ограничивать продажу алкоголя. Законопроект №3149, который сегодня должны рассмотреть в первом чтении нардепы, предлагает также установить возможность для местных властей штрафовать торговые предприятия за нарушение правил торговли алкоголем.
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[16.03.2018]
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