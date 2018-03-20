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Завтра під Кабміном "мочитимуть" Омеляна

20 марта 2018 | 16:55

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21 березня о 9.00 Відбудеться акція працівників транспортних компаній та активістів, а саме: презентація нового виду транспорту «ОмеляLoop» та «Антикорупційний суд» над міністром Інфраструктури Володимиром Омеляном з нагоди 700 – днів його роботи.


Представники транспортних компанії зі всієї України- учасники акції привезуть під Кабмін свої маршрутки здавати на металобрухт на знак протесту проти деструктивної антидержавницької політики міністру інфраструктури з розвалу галузі та жахливого стану автодоріг в Україні.

 

Організатори акції-Автотранспортні компанії з різних регіонів України, Всеукраїнська незалежна профспілка працівників транспорту, Асоціація автоперевізників Київщини, ГО «Стоп нелегал» оголосять про початок безстрокової акції протесту з вимогою звільнити міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

 



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