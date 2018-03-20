|
Завтра під Кабміном "мочитимуть" Омеляна
20 марта 2018 | 16:55
распечатать комментарии [0] добавить в
21 березня о 9.00 Відбудеться акція працівників транспортних компаній та активістів, а саме: презентація нового виду транспорту «ОмеляLoop» та «Антикорупційний суд» над міністром Інфраструктури Володимиром Омеляном з нагоди 700 – днів його роботи.
Представники транспортних компанії зі всієї України- учасники акції привезуть під Кабмін свої маршрутки здавати на металобрухт на знак протесту проти деструктивної антидержавницької політики міністру інфраструктури з розвалу галузі та жахливого стану автодоріг в Україні.
Організатори акції-Автотранспортні компанії з різних регіонів України, Всеукраїнська незалежна профспілка працівників транспорту, Асоціація автоперевізників Київщини, ГО «Стоп нелегал» оголосять про початок безстрокової акції протесту з вимогою звільнити міністра інфраструктури Володимира Омеляна.
также читайте
[16.03.2018]
|
Загрузка...
по теме
Алкоголь пропадет ночью по всей Украине
20. 03. 2018 | 16:53
Право устанавливать «алкогольный график» отдадут на откуп местным властям.
Обыски на заводах Фирташа
20. 03. 2018 | 13:34
В понедельник, 19 марта правоохранители провели обыски на предприятиях, подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов при помощи использования страхового рынка Украины.
В ДНР устроят трибунал над Украиной
20. 03. 2018 | 13:31
Члены инициативной группы во вторник приняли устав и определили состав народного трибунала по расследованию преступлений киевского режима на востоке Украины. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей.
Саркози арестовали
20. 03. 2018 | 13:28
Экс-президент Франции проходит по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»