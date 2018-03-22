Нардеп Геращенко сообщил, что Надежду Савченко ждут в дурдоме

22 марта 2018 | 09:21

Народный депутат Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook представление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в отношении народного депутата Надежды Савченко.

"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришел после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание пока еще народного депутата Надежды Савченко", - написал Геращенко.



Он добавил, что по итогам изучения документов решил "голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест".



"Это моя личная позиция. Поясню почему: во-первых, не хочу создавать для нее образ жертвы. Для меня она не жертва, а правонарушитель. А во-вторых, считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко подал документы на согласие Верховной Рады на принудительное обследование в психбольнице", - добавил Антон Геращенко.