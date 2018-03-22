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Нардеп Геращенко сообщил, что Надежду Савченко ждут в дурдоме
22 марта 2018 | 09:21
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Народный депутат Антон Геращенко обнародовал на своей странице в Facebook представление Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в отношении народного депутата Надежды Савченко.
"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому выводу я пришел после того, как внимательно прочитал представление на привлечение к уголовной ответственности и задержание пока еще народного депутата Надежды Савченко", - написал Геращенко.
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[20.03.2018]
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