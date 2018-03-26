Харьковский убийца-фашист получил пожизненное заключение

26 марта 2018 | 18:35 , Олег Ельцов, ТЕМА

На его счету – минимум пять раненых ножом и один убитый, который оказался славянином, а его вина состояла в том, что он слишком навязчиво предлагал выпить пива. Все преступления нацик успел совершить за три с половиной месяца. Сидеть будет всю жизнь.

Охранник харьковского завода «Турбоатом» с неоконченным средним образованием свои не богатые знания пополнял из книжек идеологов нацизма. Ему быстро пришлись по вкусу идеи высшей расы, к которой он себя причислял и – соответственно – рас низших. Последними он считал выходцев из Африки и Азии.

Харьковский фашист не ограничился чтением нацистского бреда и решил приступить к очищению украинских земель от второсортного народишка. Эта мысль посетила его в конце 2011 года. А идеологией нацизма он начал увлекаться в 2010 году. То есть, фашистская идеология, как видим, за год может превратить простого дурака и неуча в полноценного убийцу.

Его план был прост: высматривать в центре Харькова претендентов на умерщвление, которые не смогут оказать должного сопротивления – и действовать. Убийца проживал за городом, в Харьков отправлялся специально – «на охоту».

27 января 2012 года в центральном харьковском парке имени Шевченко фашист с ножом напал на иностранца (арабского студента из Марокко), прогуливавшегося с украинской девушкой. Он напал со спины. Обоим нанес удары ножом. Девушку решил убить, потому что та «предала интересы нации». Девушку ударил в область сердца, парня – в голову. Чудом его жертвы выжили. У девушки – повреждения легкого, селезенки, ребра. Удар был такой силы, что нож чудом не повредил позвоночник. Уголовное дело было возбуждено по ст. 115 ч.2 п.14 (покушение на убийство по мотивам расовой или национальной ненависти).

1 мая он вновь отправился в Харьков – очищать расу. В парке Шевченко достойны жертв не обнаружил и собрался домой. Близко полуночи он стоял на платформе электрички станции «Харьков – Пассажирский», когда к нему подошел подвыпивший парень, предложивший выпить. Нацист отказался, возник конфликт: чем не повод утолить жажду убийства. Результат: выпивоха получил свыше 30 ударов ножом и скончался от потери крови. Убийца оттащил его с платформы и скрылся.

5 мая вечером нацист вновь отправился в Харьков убивать. На станции метро «Площадь восстания» заметил группу нигерийцев, которые общались между собой и смеялись. Нацисту показалось, что смеются над ним. И он решил мстить. Незаметно последовал за одним из нигерийцев, доехал с ним до станции «Маршала Жукова», проследовал по улице. Во дворе дома на Московском проспекте напал с ножом. Первый удар нанес в живот. Жертва пыталась защищаться, но фашист продолжал наносить множественные удары по всему телу жертвы, после чего скрылся. Нигериец чудом остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Вечером 9 мая убийца приехал в Харьков и стал выискивать жертв в районе станции метро «Проспект Гагарина». Через несколько часов он заметил украинца в кампании с темнокожим парнем. Проследовав за ними до укромного места, он напал на парней на проспекте Плеханова. Сначала ударил в спину одного, за него заступился товарищ, который тоже получил в ответ удары ножем. Нападавший нанес четыре ножевых ранения одной жертве и еще два – другой. Результат: раны шеи, кишечника, легкого и другие. Нападавший вновь скрылся с места преступления. Парней спасли медики. Жертвами преступника были подростки, граждане Украины, один из которых имел «неславянскую» внешность, учащийся 9 класса. За него вступился друг, которому преступник нанес два ножевых ранения.

13 мая убийца вновь приехал в Харьков с ножом, вышел на станции метро «Алексеевская» в поисках жертвы. Около 11 вечера он заметил нигерийца и начал слежку. В укромном месте во дворе дома по пр.Свободы набежал со спины, ударил ножом в шею и скрылся. Удар оказался не смертельным. Жертвой оказался 28-летний студент Харьковского национального университета радиотехники из Нигерии.

По всей видимости, тот же преступник, вероятно, 10 мая, вблизи дома № 190/1 по Московскому проспекту совершил нападение на 19-летнего студента Полтавской аграрной академии из Нигерии, и нанес ему ножевые ранения. Впрочем, этот эпизод в материалах дела не фигурирует.

На суде доморощенный фашист свою вину не признавал, вел себя вызывающе, на замечания судьи не реагировал, за что и был удален из зала заседания. Остаток жизни он будет изолирован от общества.

Приговор суда