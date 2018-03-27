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Bloomberg сообщил о первом зарубежном визите Ким Чен Ына

27 марта 2018 | 08:45

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Глава КНДР Ким Чен Ын на бронированном поезде прибыл с визитом в Китайскую Народную Республику. По данным агентства Bloomberg, это первая зарубежная поездка северокорейского лидера с момента его прихода к власти в 2011 году, передает УНН.


Ранее о визите в Китай высокопоставленного гостя из КНДР сообщили японское информагентство Kyodo News и китайское издание South China Morning Post. По данным Kyodo News, диктатор прибыл на поезде через пограничный китайский город Даньдун. Отели возле моста, соединяющего Даньдун с городом Синыйджу в КНДР, с 25 марта приостановили бронирование номеров, окна которых выходят на северокорейскую сторону, отмечает Kyodo News.

В Даньдуне и Пекине в дни предполагаемого визита Ким Чен Ына были усилены меры безопасности, сообщает South China Morning Post. По данным Kyodo News, 26 марта автомобиль с номерами северокорейского посольства в Пекине был замечен возле Дома народных собраний, где обычно проходят официальные мероприятия правительства и Коммунистической партии Китая.

Сколько продлится визит северокорейского лидера, и с кем он встретится в Китае, неизвестно.



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