Ю.Луценко: в этом году состоятся суды над большинством лишенных неприкосновенности нардепов

27 марта 2018 | 08:47

В этом году состоятся судебные процессы над большинством лишенных неприкосновенности народных депутатов. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

“Народные депутаты имеют особый статус и правоохранительная система не имеет права начинать любые действия с решением парламента о лишении депутатского иммунитета. Поэтому, когда такое разрешение предоставляется, начинается длинная и рутинная работа — допросы, экспертизы, которые часто длятся до года и другие следственные действия. Однако, в этом году, я уверен, большинство депутатов на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут доставлены в судебных процессов”, — сказал он.

Генпрокурор также отметил, что народный депутат Надежда Савченко — не последний парламентарий по которому было внесено представление на снятие депутатськои неприкосновенности.

“В работе я вижу материалы, свидетельствующие о следующих представление в парламент, но они будут исключительно обоснованные и базироваться на полученных законным путем доказательствах”, — добавил он.