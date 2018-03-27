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Российские ракеты разных типов не смогут взлететь в срок
27 марта 2018 | 08:54
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Депутат Госдумы Умахан Умаханов сорвал гособоронзаказ по поставке комплексов «Ярс», разорив Подольский электромеханический завод. При этом личный бизнес Умаханова процветает не только в России, но и в Финляндии.
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