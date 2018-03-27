Российские ракеты разных типов не смогут взлететь в срок

27 марта 2018 | 08:54

Депутат Госдумы Умахан Умаханов сорвал гособоронзаказ по поставке комплексов «Ярс», разорив Подольский электромеханический завод. При этом личный бизнес Умаханова процветает не только в России, но и в Финляндии.



Срыв производства ракетных комплексов «Ярс», банкротство одного из ключевых для оборонки предприятий — примерно так мог бы начинаться захватывающий шпионский триллер. Однако это реальность. С подобными заголовками в январе этого года СМИ сообщили о предбанкротном состоянии Подольского электромеханического завода.



Предприятие выпускает компоненты гидравлики для подвижных ракетных комплексов «Ярс». ПЭМЗ не выполнил гособоронзаказ, хотя работы были оплачены на 80%. В результате директор Московского института теплотехники, также участвующего в производстве «Ярсов», Сергей Никулин попросил «Ростех» развернуть резервное производство в Коврове. Подобный маневр, по словам самого Никулина, требует не менее полугода.



Учитывая, что ПЭМЗ выпускает компоненты для всех ключевых комплексов РВСН — «Тор», «Бук», «Искандер», «Тополь-М» и др., кризис на Подольском электромеханическом заводе ставит под угрозу стратегическую безопасность страны.