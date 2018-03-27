ТЕМА

ГПУ и НАБУ расследют дело против Холодницкого

27 марта 2018 | 09:18

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Генеральная прокуратура совместно с Антикоррупционном бюро проводила следственные действия Юрий Луценко заявил о том, что проводились следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницького. Об этом Генеральный прокурор Украины сообщил в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.


"Действительно, согласно законодательству, Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционном бюро проводила следственные действия. Следственные действия касались руководителя САП Назара Холодницького. Сейчас следственные действия только начинаются", - сказал Луценко. Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может. "Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, который был установлен в кабинете Холодницкого", - сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, Луценко заявил, что в 2018 году в суды будут направлены дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность. 
РБК 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Радник Президента України з правових питань Степан Гавриш на прес-конференції в агентстві УНІАН в Києві у вівторок, 5 червня 2007 р. На прес-конференції Гавриш заявив, що не має наміру брати участь в позачергових парламентських виборах. Фото Сергія Светлицького

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100