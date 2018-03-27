ТЕМА

Кабмін дозволив рятувальникам перевіряти об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику

27 марта 2018 | 18:30

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Відповідною Постановою від 18 грудня 2017 року №1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю)», на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Державну службу з надзвичайних ситуацій частково виведено з-під дії мораторію.


Відтак, ДСНС та її територіальним органам Уряд дав зелене світло в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва).

Дія Постанови поширюється і на такі об'єкти, як торговельно-розважальні центри, а також інші об'єкти із масовим перебуванням людей, які є суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику і перевірятимуться відповідно до затвердженого графіку.

Так, Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2018 рік зі змінами, передбаченими Постановою №1104, вже оприлюднено на офіційному веб-порталі ДСНС.

Департамент комунікації МВС України



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

photos by Marco Glaviano
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100