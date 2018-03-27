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Кабмін дозволив рятувальникам перевіряти об'єкти і підприємства з високим ступенем ризику
27 марта 2018 | 18:30
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Відповідною Постановою від 18 грудня 2017 року №1104 «Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю)», на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Державну службу з надзвичайних ситуацій частково виведено з-під дії мораторію.
Відтак, ДСНС та її територіальним органам Уряд дав зелене світло в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва).
Дія Постанови поширюється і на такі об'єкти, як торговельно-розважальні центри, а також інші об'єкти із масовим перебуванням людей, які є суб’єктами господарювання з високим ступенем ризику і перевірятимуться відповідно до затвердженого графіку.
Так, Річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2018 рік зі змінами, передбаченими Постановою №1104, вже оприлюднено на офіційному веб-порталі ДСНС.
Департамент комунікації МВС України
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