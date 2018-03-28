В поставках российского оружия в Азербаджан - массовый брак

28 марта 2018 | 13:48

Россияне отказываются устранять неполадки в срок, ссылаясь на недофинансирование отрасли.

Азербайджан высказывает множество претензий к развитию и состоянию российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, в первую очередь из-за поставок некачественного вооружения.



Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.



Во-первых, было высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ "Мста-С", РСЗО "Смерч", ЗРК "Тор-М2" и других российских вооружений. При этом, основные претензии заключались в несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.



Во-вторых, азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО "Смерч" не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами "Атака-М" и "Штурм-В"", - говорится в статье.



Кроме того, как пишет издание, несмотря на то, что официальный Баку категорически настаивает на устранении всех возникших проблем в течении 2018 года, российская сторона указывает на невозможность этого и предлагает решения вопроса до 2021 года – из-за текущего недофинансирования своего военно-промышленного комплекса. При этом, проблемы с выполнением Россией своих обязательств по экспортным контрактам в последние несколько лет являются не единичными, а системными.