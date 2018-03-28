ТЕМА

В поставках российского оружия в Азербаджан - массовый брак

28 марта 2018 | 13:48

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Россияне отказываются устранять неполадки в срок, ссылаясь на недофинансирование отрасли.


Азербайджан высказывает множество претензий к развитию и состоянию российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, в первую очередь из-за поставок некачественного вооружения.

Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.

Во-первых, было высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ "Мста-С", РСЗО "Смерч", ЗРК "Тор-М2" и других российских вооружений. При этом, основные претензии заключались в несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.

Во-вторых, азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО "Смерч" не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами "Атака-М" и "Штурм-В"", - говорится в статье.

Кроме того, как пишет издание, несмотря на то, что официальный Баку категорически настаивает на устранении всех возникших проблем в течении 2018 года, российская сторона указывает на невозможность этого и предлагает решения вопроса до 2021 года – из-за текущего недофинансирования своего военно-промышленного комплекса. При этом, проблемы с выполнением Россией своих обязательств по экспортным контрактам в последние несколько лет являются не единичными, а системными.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Співробітники одного із спецпідрозділів міліції на території Національного спортивного комплексу Олімпійський під час тактико-спеціальних навчань особового складу Київського гарнізону міліції та внутрішніх військ МВС України з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату ЄВРО-2012 з футболу, в Києві у четвер, 3 липня 2008 р. У навчаннях взяли участь керівники управлінь громадської безпеки та командири підрозділів міліції особливого призначення Беркут ГУМВС, УМВС України всіх регіонів. Фото Олени Старостенко / УНІАН
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100