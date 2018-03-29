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Старый-новый директор "Укроборонпрома" разгонит 40% подчиненных
29 марта 2018 | 12:41
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Наблюдательный совет госконцерна "Укроборонпром" принял решение об оптимизации внутренней структуры и кадрового состава госконцерна, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.
"Новая структура построена по кластерному принципу управления производством. Планируется сократить численность персонала на 40% - до 180 чел. В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - уточняется в сообщении.
"Цель оптимизации – повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна", - отмечает пресс-служба.
Приказ о начале реорганизации управленческого аппарата "Укроборонпрома" подписан генеральным директором госконцерна 28 марта 2018, сообщает пресс-служба.
В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым парламентом в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.
Согласно оперативным данным госконцерна, суммарная чистая прибыль его предприятий-участников по итогам 2017 года составила 1,5 млрд грн, суммарный чистый доход - 28 млрд грн.
Сравнительные данные и полный финрезультат за 2016 год госконцерн не обнародовал.
К настоящему времени управленческий аппарат "Укроборонпрома", по данным госконцерна, насчитывает 286 чел.
Согласно указу президента, с 21 февраля "Укроборонпром " возглавляет экс-гендиректор госкомпании "Укрспецэкспорт" Павел Букин, сменивший в этой должности подавшего в отставку Романа Романова, возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года.
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