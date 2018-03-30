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Завтра будет мегашоу на Софиевской площади в Киеве
30 марта 2018 | 14:40
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Фестиваль "Французская весна в Украине" откроется музыкально-световым спектаклем "Воздух" 31 марта в 20:30 на Софийской площади.
Мероприятие, призванное укреплять международные культурные связи Франции и Украины, в этом году будет отмечать лозунг Французской Республики "Свобода. Равенство. Братство".
"Дирижировать действом будет Гаст Вальтциг с Люксембургской филармонии, француз Пьер Тийу написал оригинальное музыкальное сопровождение. Участие в мероприятии примет музыкальная группа "Dakh Daughters", "Nova Opera", Национальный президентский оркестр. Визуализацию обеспечили Анна Ходькова и Кристина Ярош. Постановщик - украинский режиссер Влад Троицкий", - говорится в сообщении.
Так, спектакль можно будет увидеть только 31 марта во время премьеры на Софийской площади.
Также в связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусных и автобусных маршрутов.
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