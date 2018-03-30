ТЕМА

Завтра будет мегашоу на Софиевской площади в Киеве

30 марта 2018 | 14:40

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Фестиваль "Французская весна в Украине" откроется музыкально-световым спектаклем "Воздух" 31 марта в 20:30 на Софийской площади.


Мероприятие, призванное укреплять международные культурные связи Франции и Украины, в этом году будет отмечать лозунг Французской Республики "Свобода. Равенство. Братство".

"Дирижировать действом будет Гаст Вальтциг с Люксембургской филармонии, француз Пьер Тийу написал оригинальное музыкальное сопровождение. Участие в мероприятии примет музыкальная группа "Dakh Daughters", "Nova Opera", Национальный президентский оркестр. Визуализацию обеспечили Анна Ходькова и Кристина Ярош. Постановщик - украинский режиссер Влад Троицкий", - говорится в сообщении.

Так, спектакль можно будет увидеть только 31 марта во время премьеры на Софийской площади.

Также в связи с проведением на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта с 19:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу троллейбусных и автобусных маршрутов.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Президент України Віктор Ющенко і лідер блоку БЮТ Юлія Тимошенко під час зустрічі в Києві в середу, 6 грудня 2006 р. На зустрічі обговорювалися питання ухвалення Державного бюджету на 2007 р. Фото Миколи Лазаренка

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100