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За год украинцы пожаловались свыше 10000 раз на связистов

30 марта 2018 | 14:45

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В прошлом году возросло количество жалоб украинцев на качество предоставления услуг связи. Среди прочего украинцы несогласны со списанием оператором мобильной связи средств с лицевого счета пользователя. Об этом говорится в обобщенных данных отчетов операторов телекоммуникаций опубликованных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщает УНН.


В течение 2017 года на рассмотрение в НКРС поступило 10 652 обращений граждан и организаций. По сравнению с 2016 годом количество обращений выросло в 2,2 раза.

Из общего количества обращений значительную часть составляют обращения по вопросам предоставления услуг фиксированной телефонной связи - 5482 (51,4%). Большинство обращений от потребителей данного вида услуг поступило по вопросам: длительного отсутствия и некачественного предоставления телефонной связи, несогласия с размером выставленных счетов и услуг справочной службы.

Обращение по вопросам предоставления услуг подвижной (мобильной) связи в общем количестве обращений составляют 24,2% (2579 обращений). В обращениях потребителями поднимались вопросы относительно несогласия со снятием средств с лицевого счета, отсутствия доступа (покрытия), организации предоставления услуг, смены тарифного плана, некачественного оказания услуг.



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