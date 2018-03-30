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За год украинцы пожаловались свыше 10000 раз на связистов
30 марта 2018 | 14:45
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В прошлом году возросло количество жалоб украинцев на качество предоставления услуг связи. Среди прочего украинцы несогласны со списанием оператором мобильной связи средств с лицевого счета пользователя. Об этом говорится в обобщенных данных отчетов операторов телекоммуникаций опубликованных Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, сообщает УНН.
В течение 2017 года на рассмотрение в НКРС поступило 10 652 обращений граждан и организаций. По сравнению с 2016 годом количество обращений выросло в 2,2 раза.
Из общего количества обращений значительную часть составляют обращения по вопросам предоставления услуг фиксированной телефонной связи - 5482 (51,4%). Большинство обращений от потребителей данного вида услуг поступило по вопросам: длительного отсутствия и некачественного предоставления телефонной связи, несогласия с размером выставленных счетов и услуг справочной службы.
Обращение по вопросам предоставления услуг подвижной (мобильной) связи в общем количестве обращений составляют 24,2% (2579 обращений). В обращениях потребителями поднимались вопросы относительно несогласия со снятием средств с лицевого счета, отсутствия доступа (покрытия), организации предоставления услуг, смены тарифного плана, некачественного оказания услуг.
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