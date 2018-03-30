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Американские политики игнорируют российского посла. Тот обижается
30 марта 2018 | 16:59
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Американские политики не хотят встречаться и общаться с послом России в США Анатолием Антоновым.
По его данным, более 20 чиновников отказались под каким-либо предлогом или просто проигнорировали предложения о беседе. В результате глава дипмиссии написал в начале марта письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог пересечься. «Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч», — говорилось в обращении.
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