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Американские политики игнорируют российского посла. Тот обижается

30 марта 2018 | 16:59

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Американские политики не хотят встречаться и общаться с послом России в США Анатолием Антоновым.


По его данным, более 20 чиновников отказались под каким-либо предлогом или просто проигнорировали предложения о беседе. В результате глава дипмиссии написал в начале марта письмо с просьбой о помощи сенатору-республиканцу Уоррену Хэтчу, с которым ранее смог пересечься. «Буду очень благодарен за совет, как установить контакт с членами Конгресса, работниками департаментов и агентств, а также за ваше содействие в организации таких встреч», — говорилось в обращении.

Как отмечается, разговаривать с Антоновым не стали в том числе глава администрации президента США Джон Келли, вице-президент Майк Пенс, генпрокурор, ряд министров и их заместителей, глава ФБР и председатель Федеральной резервной системы, лидеры меньшинства и большинства как в сенате, так и в палате представителей.



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