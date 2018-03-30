Активісти борються за ліси навколо Києва

30 марта 2018 | 17:30

У понеділок, 2 квітня, МБО «Екологія-Право-Людина» запрошує журналістів у прес-тур до найближчих околиць Києва, де розгортається боротьба місцевих громад за збереження унікального лісу.

У минулому планувалось, що всі ліси, які сьогодні знаходяться поряд з Києвом, увійдуть до складу Голосіївського національного парку. Але цього не сталось. Національний парк створили лише в межах міста і лісові масиви навколо Києва лишились беззахисними. Історії боротьби за проблемні ділянки національного парку (урочища Бичок, Теремки та інші) все частіше лунають в пресі. Проте рідко говорять про боротьбу за збереження зелених легень Києва, яка розгортається зовсім поряд, за межею міста.

Сотні жителів сіл, прилеглих до Києва, поєднались, щоб утворити тут, поряд зі столицею, новий національний парк. Кожного дня нові і нові гектари старовікових лісів падають під натиском лісорубів, нові і нові ділянки лісів роздаються під забудову котеджними містечками.

Під час прес-туру ми зустрінемось з людьми, які цілими громадами, ризикуючи своїм життям, захищають наші спільні ліси від забудови і вирубки; побачимо останні старовірові дуби Київщини і дізнаємось, як громади планують врятувати свій ліс. Адже відомо, хто винен у знищенні і розбазарювпнні лісу. Лишається поєднати зусилля і здобути перемогу. Крім того, ми дізнаємось, чому саме цей ліс заслуговує опинитись у книгах рекордів, як територія, що важлива для найбільшої кількості птахів Європи.

Прес-тур відбудеться коштом організаторів. Всіх, хто бажає приєднатись, запрошуємо до нашого транспорту. Збір о 12.30 за адресою бульвар Т. Шевченка, 38 (поряд з метро Університет), виїзд в 13.00. Орієнтовний час повернення – 18.00. Прохання мати зручне взуття.

Участь у прес-турі тільки за попередньою акредитацією.

Про бажання долучитись просимо повідомляти за таким номером телефону: 0971000473.