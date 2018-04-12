Социальная справедливость и борьба с коррупцией вместо войны с Западом 12 апреля 2018 | 09:15 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Данные Института социологии РАН осенью 2017 года показывали, что россияне постепенно осознают цену противостояния с Западом. Начиная с 2016 года фокус общественного внимания начал смещаться с внешнеполитической повестки дня на внутриэкономические и внутриполитические процессы. У россиян совсем небольшой запрос на противостояние США, на реванш в республиках постСССР (всего 8% адептов), на наращивание оборонных расходов (28% одобрения). Главный же запрос - на социальную справедливость, борьбу с коррупцией в верхах (51% россиян). Не интересны россиянам и крайности: либерализм с консерватизмом и скрепами (лишь 10-14% одобрения).



О том, каковы были представления россиян о внутренней и внешней политике, о социальных отношениях в России осенью 2017 года рассказывается в статье социолога В.Петухова



Внутриполитические и международные события последних нескольких лет существенным образом повлияли на социальное самочувствие россиян. В обществе стали расти настроения тревожной неопределённости. Сегодня лишь 29% россиян полагают, что страна в ближайшие годы будет развиваться успешно, в то время как большинство опрошенных скептически настроены в отношении позитивных сценариев развития страны – 37% считают, что ситуация в ней принципиально не изменится, а 29% и вовсе уверены, что Россию в ближайшие годы ждут трудные времена.



В значительной степени это связано с тем, что в окружающей реальности россияне не видят "точек роста" ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в функционировании демократических институтов. В результате многолетний тренд на стабильность, на сохранение в неизменном виде сложившейся в иной политико-экономической реальности системы социальных и политических институтов, начал смещаться в сторону формирования запроса на перемены. Как показывают последние опросы, число тех, кто полагает, что страна нуждается в существенных переменах, политических и экономических реформах, выросла за последние пять лет весьма существенно, сразу на 16 процентных пунктов и впервые превысило (за многие годы наблюдений) число ориентированных на статус-кво (51% против 49%).



Причём запрос на перемены, экономические и политические реформы в наибольшей степени соответствует интересам молодых, хорошо обеспеченных, живущих в столицах россиян. Особенно он силен в самых младших возрастных когортах (18-20 и 21-25 лет), что в значительной степени связано с тем, что кризисная стабильность предшествующих лет обернулась закупоркой многих каналов социальной мобильности.



Начиная с 2016 года фокус общественного внимания начал смещаться с внешнеполитической повестки дня на внутриэкономические и внутриполитические процессы. За последние полтора года (с марта 2015-го до октября 2017 года) с 79 до 65% сократилась доля россиян, уверенных в том, что все проблемы, с которыми столкнулась страна, инспирированы исключительно Западом, и, наоборот, с 21 до 35% выросло число тех, кто полагает, что главный источник проблем и трудностей, которые сегодня переживает страна, находится в ней самой.







Отмеченный тренд общественных настроений коррелирует с характером общественного запроса на перемены, его ключевыми слагаемыми. Как показали результаты очередной, седьмой, волны нашего мониторинга (октябрь 2017 года), этот запрос в основном связан с массовыми общественными настроениями в отношении реалий сегодняшнего дня. Три первые позиции общественного запроса на перемены занимают: усиление социальной справедливости, борьба с коррупцией (эту позицию отметили 51% опрошенных), экономические реформы, нацеленные на преодоление нефтегазовой зависимости (41%) и реформы социальной сферы (науки, образования, здравоохранения, культуры) (37%).



Несмотря на то, что большинство наших сограждан по-прежнему видят главный источник угроз безопасности России за её пределами, усиление обороноспособности страны респонденты считают хоть и важной, но всё же не первоочередной, по сравнению с вышеперечисленными, задачей. Ее актуальность отметили 28% опрошенных. Либерализация и демократизация страны, сближение со странами Запада, впрочем, как и консервативный дискурс (возрождение традиционных ценностей, защита русских на постсоветском пространстве) актуализированы в массовом сознании в ещё меньшей степени. Их важность для будущего страны колеблется в диапазоне 10-14%.







Иными словами, вектор общественного запроса на перемены носит модернизационный характер. Что же касается сохранившегося в массовом сознании почти двукратного превышения опасений внешних угроз над внутренними, то это можно объяснить тем, что многие из формально внешних угроз за последние несколько лет стали уже угрозами внутренними, или воспринимаются значительной частью российского общества таковыми. Например, популярное ещё пару лет назад мнение, согласно которому, живя в России и получая зарплату в рублях, можно не обращать внимания на колебания курса доллара и рубля на валютном рынке, сегодня практически не имеет сторонников. Его разделяют лишь 4% россиян. Именно снижение курса рубля по отношению к доллару в 2015 году, а также падение цен на нефть наши сограждане считают главными негативными трендами развития страны последних лет, препятствующими выходу страны из кризиса. Их в этом качестве отметили ещё в начале 2016 года 90% и 83% опрошенных соответственно.



К концу 2016 года более 60% россиян признали, что западные санкции негативно сказались на экономике страны и, соответственно, жизни её граждан. А число россиян, разделяющих точку зрения, что российские контрсанкции в отношении европейского и американского продовольствия будут стимулировать развитие отечественного сельского хозяйства, за два последних года сократилось почти в два раза, и сегодня её разделяют чуть более трети россиян (37%).



Даже на фоне экономического кризиса и обострения отношений России с Западом россияне сохраняют хладнокровие и не поддаются алармистским настроениям. Они в большинстве своём не верят в вероятность катастрофических сценариев для России, таких, например, как новая революция или распад страны. Не более чем конспирологической страшилкой представляется им вероятность "дворцового переворота" или введение в России жёсткой диктатуры.



Не проходит незамеченным и нарастающее внешнеполитическое "одиночество" России, сокращение стран, которые можно считать её надежными союзниками и друзьями. Что касается нынешнего международного статуса России, то респонденты оценивают его по-разному. Более трети опрошенных (35%) уверены, что современная России по-прежнему является великой державой, сопоставимой по своему экономическому и политическому весу с США и Китаем; 28%, не считая её сверхдержавой, тем не менее ставят нашу страну в один ряд с такими ведущими государствами мира, как Германия, Великобритания, Франция, Япония; немало и тех (20%), кто полагает, что современная Россия не может быть причислена к ведущим стран мира.







В последнее время всё большее значение в этом плане приобретает "цена вопроса", и, прежде всего, то, как достигается это величие и как оно сказывается на повседневной жизни граждан. Проведённые опросы со всей определенностью зафиксировали, что для большинства россиян главной предпосылкой возвращения России в число ведущих мировых держав является не агрессивная внешняя политика, а решение внутренних политических, социально-экономических и культурный проблем. Для того чтобы претендовать на статус великой державы, нашей стране, по мнению большинства россиян, необходимо модернизировать экономику, сделав её конкурентоспособной (так считают 58% опрошенных), повысить благосостояние своих граждан (53%), обеспечить безопасность государства, имея мощные вооруженные силы (44%). Иначе говоря, величие России должно "коваться", прежде всего, внутри страны, а не за её пределами.



Большинство опрошенных отчётливо осознают, что современная Россия - это не Советский Союз и уже никогда им не станет. Соответственно, за возвращение России статуса аналогичного тому, каким обладал СССР, а именно мировой сверхдержавы, высказываются чуть более четверти опрошенных (26%). А ещё в 2007 году их было более трети. Большинство россиян (51%) считает более реалистичной задачу вхождения России в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран мира.



В отличие от многих представителей правящего класса, наших сограждан также не привлекает перспектива получения контроля, а значит и ответственности над территориями, ранее входившими в СССР. Её адептами являются лишь 8% россиян. Это кажется парадоксальным на фоне всеобщего одобрения вхождения Крыма в состав России и поддержки стремления населения некоторых регионов восточной Украины сделать то же самое.



Таким образом, россияне, похоже, надолго отказались от стремления чем-то облагодетельствовать человечество. Отсюда – смена тренда с ориентации на статус-кво на перемены, экономические и политические реформы. А это, кроме всего прочего, означает постепенное преодоление значительной частью россиян опасений будущего, которое до недавнего времени воспринималось многими из них как некий конгломерат не очень понятных и потому пугающих угроз. О том, каковы были представления россиян о внутренней и внешней политике, о социальных отношениях в России осенью 2017 года рассказывается в статье социолога В.Петухова "Внешнеполитические ориентации россиян в контексте современных вызовов и угроз" (сборник "Россия и мир: глобальные вызовы и стратегии социокультурной модернизации. Материалы Международной научно-практической конференции, Москва, 12-13 октября 2017 года"). Данные в статье основаны на мониторинге Института социологии РАН. Мы приводим в сокращении его доклад.Внутриполитические и международные события последних нескольких лет существенным образом повлияли на социальное самочувствие россиян. В обществе стали расти настроения тревожной неопределённости. Сегодня лишь 29% россиян полагают, что страна в ближайшие годы будет развиваться успешно, в то время как большинство опрошенных скептически настроены в отношении позитивных сценариев развития страны – 37% считают, что ситуация в ней принципиально не изменится, а 29% и вовсе уверены, что Россию в ближайшие годы ждут трудные времена.В значительной степени это связано с тем, что в окружающей реальности россияне не видят "точек роста" ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в функционировании демократических институтов. В результате многолетний тренд на стабильность, на сохранение в неизменном виде сложившейся в иной политико-экономической реальности системы социальных и политических институтов, начал смещаться в сторону формирования запроса на перемены. Как показывают последние опросы, число тех, кто полагает, что страна нуждается в существенных переменах, политических и экономических реформах, выросла за последние пять лет весьма существенно, сразу на 16 процентных пунктов и впервые превысило (за многие годы наблюдений) число ориентированных на статус-кво (51% против 49%).Причём запрос на перемены, экономические и политические реформы в наибольшей степени соответствует интересам молодых, хорошо обеспеченных, живущих в столицах россиян. Особенно он силен в самых младших возрастных когортах (18-20 и 21-25 лет), что в значительной степени связано с тем, что кризисная стабильность предшествующих лет обернулась закупоркой многих каналов социальной мобильности.Начиная с 2016 года фокус общественного внимания начал смещаться с внешнеполитической повестки дня на внутриэкономические и внутриполитические процессы. За последние полтора года (с марта 2015-го до октября 2017 года) с 79 до 65% сократилась доля россиян, уверенных в том, что все проблемы, с которыми столкнулась страна, инспирированы исключительно Западом, и, наоборот, с 21 до 35% выросло число тех, кто полагает, что главный источник проблем и трудностей, которые сегодня переживает страна, находится в ней самой.Отмеченный тренд общественных настроений коррелирует с характером общественного запроса на перемены, его ключевыми слагаемыми. Как показали результаты очередной, седьмой, волны нашего мониторинга (октябрь 2017 года), этот запрос в основном связан с массовыми общественными настроениями в отношении реалий сегодняшнего дня. Три первые позиции общественного запроса на перемены занимают: усиление социальной справедливости, борьба с коррупцией (эту позицию отметили 51% опрошенных), экономические реформы, нацеленные на преодоление нефтегазовой зависимости (41%) и реформы социальной сферы (науки, образования, здравоохранения, культуры) (37%).Несмотря на то, что большинство наших сограждан по-прежнему видят главный источник угроз безопасности России за её пределами, усиление обороноспособности страны респонденты считают хоть и важной, но всё же не первоочередной, по сравнению с вышеперечисленными, задачей. Ее актуальность отметили 28% опрошенных. Либерализация и демократизация страны, сближение со странами Запада, впрочем, как и консервативный дискурс (возрождение традиционных ценностей, защита русских на постсоветском пространстве) актуализированы в массовом сознании в ещё меньшей степени. Их важность для будущего страны колеблется в диапазоне 10-14%.Иными словами, вектор общественного запроса на перемены носит модернизационный характер. Что же касается сохранившегося в массовом сознании почти двукратного превышения опасений внешних угроз над внутренними, то это можно объяснить тем, что многие из формально внешних угроз за последние несколько лет стали уже угрозами внутренними, или воспринимаются значительной частью российского общества таковыми. Например, популярное ещё пару лет назад мнение, согласно которому, живя в России и получая зарплату в рублях, можно не обращать внимания на колебания курса доллара и рубля на валютном рынке, сегодня практически не имеет сторонников. Его разделяют лишь 4% россиян. Именно снижение курса рубля по отношению к доллару в 2015 году, а также падение цен на нефть наши сограждане считают главными негативными трендами развития страны последних лет, препятствующими выходу страны из кризиса. Их в этом качестве отметили ещё в начале 2016 года 90% и 83% опрошенных соответственно.К концу 2016 года более 60% россиян признали, что западные санкции негативно сказались на экономике страны и, соответственно, жизни её граждан. А число россиян, разделяющих точку зрения, что российские контрсанкции в отношении европейского и американского продовольствия будут стимулировать развитие отечественного сельского хозяйства, за два последних года сократилось почти в два раза, и сегодня её разделяют чуть более трети россиян (37%).Даже на фоне экономического кризиса и обострения отношений России с Западом россияне сохраняют хладнокровие и не поддаются алармистским настроениям. Они в большинстве своём не верят в вероятность катастрофических сценариев для России, таких, например, как новая революция или распад страны. Не более чем конспирологической страшилкой представляется им вероятность "дворцового переворота" или введение в России жёсткой диктатуры.Не проходит незамеченным и нарастающее внешнеполитическое "одиночество" России, сокращение стран, которые можно считать её надежными союзниками и друзьями. Что касается нынешнего международного статуса России, то респонденты оценивают его по-разному. Более трети опрошенных (35%) уверены, что современная России по-прежнему является великой державой, сопоставимой по своему экономическому и политическому весу с США и Китаем; 28%, не считая её сверхдержавой, тем не менее ставят нашу страну в один ряд с такими ведущими государствами мира, как Германия, Великобритания, Франция, Япония; немало и тех (20%), кто полагает, что современная Россия не может быть причислена к ведущим стран мира.В последнее время всё большее значение в этом плане приобретает "цена вопроса", и, прежде всего, то, как достигается это величие и как оно сказывается на повседневной жизни граждан. Проведённые опросы со всей определенностью зафиксировали, что для большинства россиян главной предпосылкой возвращения России в число ведущих мировых держав является не агрессивная внешняя политика, а решение внутренних политических, социально-экономических и культурный проблем. Для того чтобы претендовать на статус великой державы, нашей стране, по мнению большинства россиян, необходимо модернизировать экономику, сделав её конкурентоспособной (так считают 58% опрошенных), повысить благосостояние своих граждан (53%), обеспечить безопасность государства, имея мощные вооруженные силы (44%). Иначе говоря, величие России должно "коваться", прежде всего, внутри страны, а не за её пределами.Большинство опрошенных отчётливо осознают, что современная Россия - это не Советский Союз и уже никогда им не станет. Соответственно, за возвращение России статуса аналогичного тому, каким обладал СССР, а именно мировой сверхдержавы, высказываются чуть более четверти опрошенных (26%). А ещё в 2007 году их было более трети. Большинство россиян (51%) считает более реалистичной задачу вхождения России в число наиболее экономически развитых и политически влиятельных стран мира.В отличие от многих представителей правящего класса, наших сограждан также не привлекает перспектива получения контроля, а значит и ответственности над территориями, ранее входившими в СССР. Её адептами являются лишь 8% россиян. Это кажется парадоксальным на фоне всеобщего одобрения вхождения Крыма в состав России и поддержки стремления населения некоторых регионов восточной Украины сделать то же самое.Таким образом, россияне, похоже, надолго отказались от стремления чем-то облагодетельствовать человечество. Отсюда – смена тренда с ориентации на статус-кво на перемены, экономические и политические реформы. А это, кроме всего прочего, означает постепенное преодоление значительной частью россиян опасений будущего, которое до недавнего времени воспринималось многими из них как некий конгломерат не очень понятных и потому пугающих угроз. ТОЛКОВАТЕЛЬ



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