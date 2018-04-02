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Годовой доход Ляшко - 20,6 млн грн
02 апреля 2018 | 08:51
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Лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко в 2017 году задекларировал почти 20,6 млн гривен доходов, об этом сообщает УНН.
Среди них 259 308 грн зарплата и 252 825 грн в виде компенсаций на депутатскую деятельность, 571 045 нардеп выиграл в лотерею “Фаворит спорт”, еще 1 669 467 гривен банковские проценты. Кроме того, более 17,7 млн гривен Ляшко получил благодаря предоставлению имущества в аренду и отчуждение недвижимости.
Согласно декларации на банковских счетах народного депутата сохраняется 4 445 067 грн 713 444 долларов. Еще 484 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 839 тыс. грн он сохраняет наличными.
Кроме дохода, Ляшко задекларировал приобретенный за 11 млн 188 тыс. грн новый жилой дом площадью 357 кв. м в Обуховском районе Киевской области, а также земельный участок площадью 6500 кв. м.
Также нардеп сообщил, что арендовал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, а его сожительница Росита Сайнранен приобрела Mercedes-Benz GLE 250.
Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора Украины — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий согласно электронной декларации за 2017 заработал больше 2 млн грн.
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