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Китайская космическая станция "Тяньгун" сгорела в атмосфере над Тихим океаном

02 апреля 2018 | 08:33

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Китайская космическая станция “Тяньгун-1” сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Как сообщил Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA), подавляющее большинство обломков не достигли земной поверхности, информирует УННсо ссылкой на пресс-службу ведомства.


“Тяньгун-1” повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени. Подавляющее большинство частей (летательного аппарата) сгорело в процессе повторного входа в атмосферу“, — указывается в сообщении центра.

Станция “Тяньгун-1” массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В последующие два года к ней дважды пристыковывались корабли серии “Шэньчжоу”. Затем полет космической лаборатории стал проходить в непилотируемом режиме.



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