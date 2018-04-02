С 1 апреля военные и работающие пенсионеры заживут по новому

Об этом сообщила директор департамента пенсионного обеспечения Фонда Елена Охрименко, передает пресс-служба ведомства.

Так, изменения коснутся работающих пенсионеров, а также военнослужащих.

"В этом году впервые Законом предусмотрено, что с 1 апреля каждого года Пенсионный фонд Украины без дополнительного обращения лица проводит перерасчет пенсий при определенных условиях, а именно: лицам, получающим пенсию по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет. Однако за выслугу лет тем лицам, которые на момент пересчета достигли пенсионного возраста", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пересчет касается лиц, которые после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжили работать и после назначения/перерасчета прошло два года.

То есть через каждые два года человек имеет право обратиться за перерасчетом. Для того, чтобы не было таких обращений, автоматически выбрано людей, которые имеют стаж, имеют заработную плату, и произведен перерасчет.

По словам Охрименко, есть две категории людей и два вида расчета. Те, кто проработал 24 месяцев, имеют право на проведение перерасчета пенсии по стажу и по заработной плате. Специалисты Фонда выбирают наиболее оптимальный вариант расчета: либо по стажу и заработной плате, либо только по стажу.

Кроме того, в апреле пенсионеры силовых ведомств получат повышенные пенсии, но с учетом увеличенных сумм за январь-март.

В среднем пенсия военнослужащих повысится на 1,5 тыс. грн. Выплата будет осуществляться для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других в размере 50% от повышенного размера пенсий. Расчет производится следующим образом: определяется размер пенсии на 1 января, которую получал человек. Далее определяется размер пенсии по новой справке, которую предоставили уполномоченные органы. Уже от этой разницы 50% будет выплачиваться сверх той пенсии, которую человек получал на 1 января 2018 года.