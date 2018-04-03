Если женщина обиделась

Не спрашивайте, кто обидел. Она решит что вы её не понимаете, а это очень, очень плохо. Садитесь и созерцайте обиженную как часть природы, как вулкан, который однажды уймётся.

Лара в гневе похожа на сакуру. Вдруг порозовев, уносится в спальню и оттуда страшно молчит. Потом курит с балкона и пепел стряхивает на кошек. Заедает Sauvignon Gris сосиской. Она считает, это вершина порока. Точнее, его дно. Смотрит MTV с каменным лицом. Качает при этом тапочкой, висящей на пальце ноги. Читает сайты недвижимости у моря. Мысленно живёт с видом на океан. К вечеру ощущает себя загоревшей. Покупает в подземном переходе книгу о самопознании, беляш или ещё какой нуар. Пьёт какао в привокзальном буфете. Смотрит сквозь стекло на город так, будто уезжает навсегда.

Взрослый человек имеет право самовыражаться с помощью какао. Лишь когда все сцены сыграны, я вылезаю из-под дивана. Подхожу с глупым анекдотом или ломаю что-нибудь по дому. Показываю, как мне без неё было плохо.

Однажды за ужином мы спорили, кто из нас порочней. В контексте она призналась:

- Как-то раз мою розу сорвали в день знакомства.

Любопытный факт: в своё время, после тридцати ужинов в ресторане мне достался лишь примятый лютик.

Продолжая идиотские гиперболы: я до сих пор за каждый колокольчик полевой убиваю по дракону. (Казнь дракона - точная метафора сухого бритья на скорость).

Я выразил обиду в меру своих представлений о театре. Сказал "ну-ну" и борщ доел без аппетита. Лара попросила уточнить, откуда в моём "ну-ну" нотка укоризны? Я же сам таскал её по ресторанам, как псих. Она думала, у меня булимия. Три килограмма набрала в ожидании развития сюжета. Сейчас она чуть приврала чтобы спор выиграть. А я так легко счёл её падшей!

Дальше всё было стремительно, слова не успел сказать. Спальня-балкон-вокзал-какао. Второй раз за месяц сакура цвела.

ФБ