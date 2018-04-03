ТЕМА

Если женщина обиделась

03 апреля 2018 | 08:40 , Слава Сэ

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Если ваша женщина обиделась, не паникуйте. Не пытайтесь сбежать, они этого не любят. Возможно, женщина захочет что-нибудь в вас бросить. Стойте ровно, она промахнётся. Притворитесь камнем или веточкой коралла. Неподвижная еда лягушке не интересна. Вскоре женщина отвлечётся на радугу и забудет зачем вбежала.


Не спрашивайте, кто обидел. Она решит что вы её не понимаете, а это очень, очень плохо. Садитесь и созерцайте обиженную как часть природы, как вулкан, который однажды уймётся.

Лара в гневе похожа на сакуру. Вдруг порозовев, уносится в спальню и оттуда страшно молчит. Потом курит с балкона и пепел стряхивает на кошек. Заедает Sauvignon Gris сосиской. Она считает, это вершина порока. Точнее, его дно. Смотрит MTV с каменным лицом. Качает при этом тапочкой, висящей на пальце ноги. Читает сайты недвижимости у моря. Мысленно живёт с видом на океан. К вечеру ощущает себя загоревшей. Покупает в подземном переходе книгу о самопознании, беляш или ещё какой нуар. Пьёт какао в привокзальном буфете. Смотрит сквозь стекло на город так, будто уезжает навсегда. 
Взрослый человек имеет право самовыражаться с помощью какао. Лишь когда все сцены сыграны, я вылезаю из-под дивана. Подхожу с глупым анекдотом или ломаю что-нибудь по дому. Показываю, как мне без неё было плохо.

Однажды за ужином мы спорили, кто из нас порочней. В контексте она призналась: 
- Как-то раз мою розу сорвали в день знакомства. 
Любопытный факт: в своё время, после тридцати ужинов в ресторане мне достался лишь примятый лютик. 
Продолжая идиотские гиперболы: я до сих пор за каждый колокольчик полевой убиваю по дракону. (Казнь дракона - точная метафора сухого бритья на скорость).

Я выразил обиду в меру своих представлений о театре. Сказал "ну-ну" и борщ доел без аппетита. Лара попросила уточнить, откуда в моём "ну-ну" нотка укоризны? Я же сам таскал её по ресторанам, как псих. Она думала, у меня булимия. Три килограмма набрала в ожидании развития сюжета. Сейчас она чуть приврала чтобы спор выиграть. А я так легко счёл её падшей!

Дальше всё было стремительно, слова не успел сказать. Спальня-балкон-вокзал-какао. Второй раз за месяц сакура цвела.

ФБ



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

Будет ли легализована педофилия

22. 03. 2018 | 09:10 , Алена Стороженко

Отношение к педофилии остается одной из самых горячих тем последних десятилетий. «Еще недавно гомосексуализм считался заболеванием, сегодня же любого, кто назовет гея больным, самого сочтут психом. С педофилией та же история. «Лечить» педофилов – то же самое, что лечить гея от гомосексуализма – у вас просто ничего не выйдет. Мы должны с пониманием отнестись к педофилам и научить их сдерживать свои сексуальные желания. Их не стоит воспринимать как преступников. Это люди, которым нужна помощь», – заявил профессор Монреальского университета Хуберт ван Гийсегем во время обсуждения в парламенте Канады поправки С-54, предусматривающей внесение в уголовный кодекс изменений по минимальному сроку наказания за преступления сексуального характера против детей.

новости

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

Эверест
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100