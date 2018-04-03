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Член Ради громконтролю НАБУ: Холодницький "зливав" справи

03 апреля 2018 | 10:18

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Сьогодні справа щодо Холодницького лежить суто в юридичній площині, а не політичній. Про таке заявив в ефірі “5 каналу” член Ради громадського контролю при НАБУ Сергій Миткалик, інформує УНН.


На запитання ведучого, чи скандал з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким — це конфлікт усередині Генпрокуратури, чи це конфлікт поза її межами, тобто конфлікт між інституціями, Миткалик відповів: “Поза її межами”.

Він також додав: “Сьогодні ця справа лежить суто в юридичній площині. Її політизують фігуранти провадження, політизують самі політики, ЗМІ, які цій справі надають політично яскравого забарвлення. Що ми маємо на сьогодні інформацію, що є вже інформація, що Холодницький зливав справи, в тому числі про міського голову Одеси (Олександра Труханова) і також було заявлено, що він попереджав фігурантів кримінальних проваджень про можливі обшуки, зокрема у справах Одеської мерії. Те, що він завчасно попереджав друзів про пред’явлені та підписанні підозри, тобто всі важливі речі, які мають відбуватися в рамках слідства і на які накладена слідча таємниця. Вже були витоки інформації, і ми знаємо, що НАБУ і ГПУ звинувачують у цьому безпосередньо Холодницького. Так чи не так — будуть оприлюднені записи, і ми це все почуємо протягом двох місяців”.



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