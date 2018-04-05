Суд разрешил спецрасследование в отношении экс-начальника общественной безопасности милиции Киева

05 апреля 2018 | 10:19

Печерским райсудом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника Главного управления — начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в городе Киеве Петра Федчук. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“В среду, 4 апреля 2018 года, Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя начальника Главного управления — начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в г. Киеве П. Федчука в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть до наступления тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​г. Киеве”, — говорится в сообщении.