Прогнозы МЭРТ: у нас очень хорошие перспективы

06 апреля 2018 | 12:17

Рост реального ВВП в 2021 году составит 4%, а инфляция достигнет 6,4%. Об этом говорится в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономразвития на 2018-2021 годы, передает УНН.

В частности, в соответствии с прогнозом, уровень роста реального ВВП в 2018 году составит 3,2%, тогда как в 2019 году — 3,1%, в 2020 году — 3,3%, в 2021 году — 4%.

При этом уровень инфляции в 2018 году составит 9,7% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года), в 2019 году — 8%, в 2020 году — 6,8%, в 2021 году — 6,4%.

Справка УНН.

“Консенсус-прогноз” — это усредненные значения основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны на основе экспертных оценок участников опроса.

Напомним, в Нацбанке заявили, что в 2018 году экономический рост ускорится учитывая высокие деловые ожидания предприятий, сохранение значительных темпов роста реальных заработных плат и смягчения налоговой политики.

Ранее также сообщалось, что фактическая инфляция в годовом измерении (2018 год, — ред.) осталась несколько выше прогноза Национального банка, что обусловлено подорожанием сырых продуктов питания и топлива.