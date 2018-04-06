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НАБУ активизировалось в деле о рюкзаках Авакова
06 апреля 2018 | 12:28
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Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили подозреваемым в растрате средств при закупке рюкзаков для нужд Министерства внутренних дел Украины и их защитников о завершении досудебного расследования. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
"4 апреля 2018 года им (подозреваемым и их защитникам - ред.) открыто материалы уголовного производства для ознакомления", - сообщили в НАБУ.
В совершении преступления, следствием которого, по данным следствия, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 14,5 млн грн, подозревают:
В октябре 2017 года трое упомянутых лиц были задержаны и им было сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств.
"После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд", - добавили в НАБУ.
В ведомстве сообщили также, что в отношении еще четырех человек, уличенных в организации коррупционной схемы, уже есть окончательные решения суда по результатам рассмотрения дел по существу - эпизоды с их участием были выделены в отдельные уголовные производства, расследования в которых завершено.
Напомним, НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о завершении досудебного расследования должностным лицам Минобороны, подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения государственных средств в сумме свыше 149 миллионов гривен при закупке топлива для нужд Министерства.
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