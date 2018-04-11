В поліції розповсюджені тортури (дослідження)

11 апреля 2018 | 08:47

Катування та жорстоке поводження залишається системним явищем в роботі правоохоронців в Україні. Запропоноване дослідження є однією з перших спроб ґрунтовного вивчення чинників та причин, що сприяють наявності феномену неналежного поводження в діяльності поліції. Дослідники проаналізували величезний масив фактологічних даних, що відображають прояви неналежного поводження та містять детальну інформацію про суб’єктів вчинення таких дій.

Так, зокрема, вивчалися дані медичних закладів щодо звернень осіб за медичною допомогою у зв’язку із отриманням тілесних ушкоджень, заподіяних працівниками поліції, а також усі вироки національних судів відносно працівників поліції, що були винесені за злочини неналежного поводження (стаття 127 та частина 2 статті 365 Кримінального кодексу України) у період з 2012 по 2017 роки.

Також було проведено 16 інтерв’ю з жертвами неналежного поводження з боку поліції; 4 інтерв’ю із суддями; 1 фокус-групу з прокурорами; 1 фокус-групу з адвокатами; 1 фокус-групу з патрульними поліцейськими; 1 фокус-групу зі слідчими Національної поліції; 1 фокус-групу з оперативними працівниками Національної поліції.

Крім того, вивчалася відомча статистика Генеральної прокуратури щодо кримінальних проваджень, порушених за фактами неналежного поводження з боку працівників поліції, а також думка експертів – представників різних складових системи кримінальної юстиції. Зібрані під час дослідження дані свідчать, що попри вжиття низки заходів як на міжнародному, так і на національному рівні катування та жорстоке поводження в діяльності поліції України залишається системним явищем. Основна проблема полягає у тому, що вітчизняна система кримінальної юстиції до цього часу спирається на необхідність отримання зізнання підозрюваної особи у вчиненні злочину як відправної точку усього процесу розслідування злочинів. За допомогою визнання отримуються й дані щодо доказової бази, при цьому способи його отримання часто не беруться до уваги ані прокурорами, ані навіть суддями.

Серед інших причин, що сприяють існуванню неналежного поводження, варто зазначити прогалини законодавства у сфері визначення складів злочинів, пов’язаних із катуваннями, а також покарання за такі дії, недоліки в організації процесу розслідування та взаємодії між різними складовими системи кримінальної юстиції, низький рівень професійної підготовки правоохоронців.

Дослідження можна завантажити за посиланням

Дослідження “Неналежне поводження в діяльності Національної поліції України: прояви, поширеність, причини” проведене Експертним центром з прав людини у співпраці з Управлінням забезпечення прав людини Національної поліції України в рамках спільного проекту Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні».

Джерело