Российский адмирал грозит потопить американский эсминец

12 апреля 2018 | 08:35

Американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда, заявил телеканалу «Звезда» бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Масорин.

«Я не думаю, что дойдет до того, что Donald Cook надо будет топить. Но если что — торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает большое отверстие — это серьезное повреждение. Понятно, что нас будут давить долго и нудно, но война — опасная вещь, для американцев в первую очередь. Они там совершенно в другом мире живут, в другом представлении. Поэтому страха нет — американцы достали, они как кость в горле», — отметил Масорин.