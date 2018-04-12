Экс-начальника Николаевской таможни убили за долг

12 апреля 2018 | 08:44

Оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали двоих мужчин, которые подозреваются в убийстве экс-начальника Николаевской таможни Артура Полякова.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на источник в прокуратуре Николаевской области.

Как сообщалось, Поляков ушел из дому 3 апреля, а на следующий день жена обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. По словам его жены, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг.

В итоге в рамках расследования исчезновения экс-начальника таможни сотрудниками полиции были задержаны двое мужчин, которые обоснованно подозреваются в убийстве Артура Полякова. По предварительным данным, убийство произошло в связи с нежеланием одного из задержанных отдавать долг в размере 50 тысяч евро.

По имеющейся информации, они рассказали следствию, что 3 апреля назначили Полякову встречу с целью якобы вернуть долг. После того, как он встретился со злоумышленниками, они его избили, после чего задушили «удавкой». Внедорожник Полякова «Toyota Land Cruiser» сотрудники полиции обнаружили на территории одного из гаражных кооперативов и изъяли.

На данный момент злоумышленники, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины и дают признательные показания. При этом они указали на место, где, по их словам, они закопали тело Артура Полякова. Следователи Нацполиции проводят первоочередные следственные действия.

Артур Поляков возглавил Николаевскую таможни в 2010 году. С апреля 2013 года Поляков занимал должность исполняющего обязанности начальника Николаевской таможни, а в июне его назначили начальником.