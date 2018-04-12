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Правительственные войска Сирии взяли под контроль город Дума - последний оплот повстанцев в Восточной Гуте
12 апреля 2018 | 10:12
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Об этом сообщил начальник центра по примирению враждующих сторон Юрий Евтушенко, передает Depo.ua со ссылкой на РИА "Новости".
Асад взял под контроль последний оплот повстанцев
"Сегодня произошло знаковое событие в истории Сирийской арабской республики. Поднятый государственный флаг над зданием ... города Дума ознаменовал контроль над этим населенным пунктом, а значит - над Восточной Гутой в целом", - сказал Евтушенко.
По его словам, "в освобожденный от боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" город будут направлены подразделения российской военной полиции, которые будут следить за правопорядком во время передачи Думы под контроль официального Дамаска".
По словам первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Владимира Познихира, повстанцы сдали российской стороне более 400 единиц оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы.
Как пишут российские СМИ, всего из Думы удалось вывести более 165 тысяч человек и "освободить из плена боевиков 250 заложников".
Напомним, 1 апреля войска сирийского лидера Башара Асада взяли под контроль всю территорию пригорода Дамаска Восточная Гута, кроме города Дума.
12 марта крупнейшая повстанческая группа в Восточной Гуте "Армия Ислама" договорилась с российскими силами об эвакуации раненых людей из анклава.
По данным представителей благотворительной организации "Белые каски", в районе Восточная Гута 7 апреля вечером с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. Из-за этого погибли по меньшей мере 150 человек и еще более тысячи получили ранения.
11 апреля Всемирная организация здравоохранения заявила, что в результате бомбардировки сирийского города Дума в больницы обратились 500 человек с симптомами химического отравления.
Совбез ООН провел экстренное заседание из-за химатаки в Сирии. Франция и Британия в ООН обвинили Асада и Россию в применении химоружия в Сирии.
8 апреля Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в химической атаке на жителей Сирии.
Справка: Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев. Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и его союзников. Он находится под контролем оппозиционных группировок, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Отрезанными от мира остаются около 400 тысяч человек. В последнее время сирийская и российская авиации существенно увеличили интенсивность ракетно-бомбовых ударов по району.
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