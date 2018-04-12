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Россия попросила Израиль не вмешиваться в сирийский конфликт
12 апреля 2018 | 10:19
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии. Об этом сообщает УННсо ссылкой на издание The Times of Israel.
Премьер Израиля, со своей стороны, сказал, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в стране, которую раздирает война.
В телефонном разговоре с Нетаньяху Путин подчеркнул фундаментальную важность уважения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране и создать угрозу для ее безопасности.
Согласно сообщению, телефонный разговор состоялся по инициативе израильского премьер-министра. Он касался “сирийского вопроса ... в том числе в связи с недавними ракетными ударами израильских ВВС по аэродрому Т-4 в Хомсе”.
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