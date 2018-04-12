ТЕМА

Россия попросила Израиль не вмешиваться в сирийский конфликт

12 апреля 2018 | 10:19

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху избежать любых шагов, которые могли бы увеличить нестабильность в Сирии. Об этом сообщает УННсо ссылкой на издание The Times of Israel.


Премьер Израиля, со своей стороны, сказал, что Израиль будет продолжать противодействовать усилиям Ирана по наращиванию своего военного присутствия в стране, которую раздирает война.

В телефонном разговоре с Нетаньяху Путин подчеркнул фундаментальную важность уважения суверенитета Сирии, призвал воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию в этой стране и создать угрозу для ее безопасности.

Согласно сообщению, телефонный разговор состоялся по инициативе израильского премьер-министра. Он касался “сирийского вопроса ... в том числе в связи с недавними ракетными ударами израильских ВВС по аэродрому Т-4 в Хомсе”.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Мегаорало
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100