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«Под небом Аустерлица»: тоненький роман «за жизнь»
13 апреля 2018 | 10:18 , Олег Ельцов, ТЕМА
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Вам чертовски не повезло: вы не были вчера на презентации книжки «Под небом Аустерлица». Мне повезло: я подписан на ФБ автора – Наташу Влащенко, поэтому знал и пришел.
Признаться: этот тоненький детективный роман я уже читал. Прошлым летом автор попросила меня высказать свое мнение о первых главах. Мы с женой их не без интереса прочли, высказались и это, судя по откровениям Влащенко, вдохновило ее на продолжение своего творчества. И вот результат: «Фолио» издало книжку, а мы попали в литературные анналы: во вступлении Наташа упомянула чету Ельцовых! Но, справедливости ради: это не главное достоинство книжки.
Не собираюсь пересказывать сюжет, но поверьте, он весьма динамичный и вполне детективный. А еще мне, как журналисту, любопытно было угадывать в героях книги персонажей из нашей политической и журналисткой жизни. Сколько не пытал Влащенко – не признавалась. Вчера на презентации наконец узнал правду: ни на кого она не намекала, прототипов нет. И вообще: книжка не про события недавнего минувшего, а о вечном. Но с детективном сюжетом. И, кажется, сама просится для экранизации. Книжку Наташа так и классифицировала: «роман-сценарий». И призналась, что мечтает снять по ее сюжету полноценное кино. И, кажется, даже ведет некие переговоры. Я бы отнесся к такой перспективе скептически, не зная безграничного «энергайзера» Влащенко. Роман тянет не только на фильм, но и на сериал. Ведь главную героиню автор решила не убивать в финале. А это убийство так просилось на последнюю страницу…
И касательно вчерашней презентации. Что там было интересного кроме шампанского брют? Безусловно – Влащенко. Я вообще заметил, что на всяческие презентации нужно ходить, а рецензии критиков читать не следует. Потому что, слушая живого автора, быстро понимаешь: есть ли смысл читать его писанину, было ли ему что сказать читателю? Наташе – есть. Разговор был не столько про книжку, сколько «за жизнь». И еще немножко про успех в творчестве от успешной во всех отношениях Влащенко. Неожиданно было услышать от нее, что успех – не самое ценное, к тому же - быстропроходящее. А вот поражения дорогого стоят.
После этой встречи захотел прочитать книжку еще раз: на этот раз в бумажном варианте. Чего и вам желаю.
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