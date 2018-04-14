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Холодницкий не обманул: НАБУ расследует дело о квартире Лещенко
14 апреля 2018 | 09:10
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Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) взялись за расследование возможного незаконного обогащения депутата Верховной Рады Сергея Лещенко (БПП).
Об этом сообщает издание Украинские Новости, ссылаясь на материалы Соломенского районного суда.
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