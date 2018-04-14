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WSJ: российские контрсанкции в отношении США могут затронуть интересы Boeing и Airbus
14 апреля 2018 | 10:13
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Одной из возможных мер Москвы в ответ на введенные Вашингтоном антироссийские санкции может стать прекращение поставок титановых изделий авиастроительным компаниям Boeing и Airbus. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal. Помимо сокращения экспорта титана, контрсанкции могут также привести к ограничению импорта американских товаров и сокращению числа граждан США, работающих в России.
Если подобные меры будут одобрены российскими властями, то, как отмечает The Wall Street Journal, это "станет первой попыткой России использовать свои ограниченные экономические возможности в отношении США в условиях усиливающейся напряженности в отношениях между двумя странами".
Законодатели в России представили в пятницу широкий спектр возможных мер в ответ на введенные в Вашингтоном антироссийские санкции, и эти меры могут привести к тому, что ставки в противостоянии двух стран повысятся, подчеркивает газета.
6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на "злонамеренную деятельность" правительства РФ. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.
В пятницу в Госдуму был внесен законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран; однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся. Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25% - им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в уставном капитале которых более 25% находится под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.
ТАСС
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