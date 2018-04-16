Сирия и Россия не сбили ни одной ракеты во время ударов по сирийской территории

Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США (CENTCOM) по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией, говорится в пресс-релизе.Всего было выпущено, по данным EUCOM, 105 единиц оружия против трех целей. В частности, из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: 6 ракет с подлодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer. Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена и подтвердила способность EUCOM быстро реагировать на любые обстоятельства.

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