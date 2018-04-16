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“Укрзализныця” после миллиардных убытков стала получать миллионные прибыли
16 апреля 2018 | 13:06 , Марианна Коцан
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100 млн гривен прибыли в 2017 году: в Ernst&Young заявили о рентабельности “Укрзализныци”.
Британская аудиторско-консалтинговая компания Ernst&Young заявила об улучшении финансового результата “Укрзализныци” и выход на прибыльную деятельность. Цифры отчетности украинского предприятия за прошлый составили год 100 млн грн прибыли. Об это сообщил на своей странице в Facebook и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.
По его словам, крупнейшие мировые аудиторы подтвердили верное направление и реализацию стратегии реформирования ОАО «Укрзализныця».
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Также был зафиксирован рост аналитического показателя EBITDA на 390 млн грн. Показатель достиг 20,6 млрд грн, что положительно влияет на восприятие компании на западных финансовых рынках.
Дополнительно сообщается, что в 2017 году “Укрзализныця” увеличила капитальные инвестиции более чем в половину – до 10,9 млрд грн, и обеспечила этим обновление подвижного состава и приобретение оборудования.
Евгений Кравцов подчеркнул, что одна из крупнейших государственных компаний способна работать эффективно.
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