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Николаевская звезда бокса повздорила с прохожим. Теперь боксер в коме

17 апреля 2018 | 10:32

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Заслуженный тренер Украины, николаевец Сергей Корчинский находится в коме вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения неизвестного. Об этом НикВестям сообщили друзья пострадавшего.


Инцидент произошел вчера вечером, около 17:00 возле магазина на улице Олейника в Ингульском районе Николаева, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области. 
 
Полиции стало известно, что у Сергея Корчинского произошел словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападающий ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. 
 
Сергея Корчинского госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Следователями Ингульского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 
 
Сегодня, 14 апреля, в Николаеве запланировано мероприятие «Fight Night: Битва лиг», организатором которого является в том числе Сергей Корчинский. 
 
В октябре 2013 года Сергей Корчинский был признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB). Работать в WSB он начал еще в 2010 году. Один из лучших мировых боксеров Сергей Деревянченко является воспитанником Сергея Корчинского. 
 
В марте 2018 года был одним из организаторов Международного турнира по боксу памяти 68 десантников, который традиционно проводят в Николаеве.



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