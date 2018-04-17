ТЕМА

Украина запустила вертолет собственного производства

17 апреля 2018 | 11:03

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В Запорожье на вертодроме АО “Мотор Сич” в понедельник в небо поднялся первый украинский вертолет. Об этом сообщает УННсо ссылкой на сайт города Запорожья.


“Мы к этому событию шли 10 лет. Я вам обещал, что в Запорожье будет поднят украинский вертолет. Мы построили вертодром — это законный площадка для испытания техники. Нужно было сертифицировать площадку, мы сделали это на днях и получили сертификат”, — сообщил генеральный авиаконструктор АО" Мотор Сич “Вячеслав Богуслаев.

Отмечается, что вертолет МСБ-2 — “Надежда” — это модернизированная версия Ми-2. Он на 70% состоит из композита, а из салона убраны затратный бак.

В течение года вертолет будет проходить испытания.



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