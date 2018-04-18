2018 року в Україну приїде вдвічі більше іммігрантів

18 апреля 2018 | 13:03

В Уряді визначили граничну кількість можливих іммігрантів на 2018 рік. Відповідне розпорядження було схвалено сьогодні, 18 квітня, під час засідання Кабінету Міністрів.

Розпорядженням «Про встановлення квоти імміграції на 2018 рік» гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом 2018 року, становить 4388 осіб. Для порівняння, минулого року квота становила 2223 особи.

Квота імміграції формується по таких категоріях: діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України; висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України; особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України; особи, які раніше перебували в громадянстві України; батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти; особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Розпорядження розроблене Державною міграційною службою.