Трамп: санкции против России введем, когда она этого заслужит

19 апреля 2018 | 08:58

Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции в отношении России тогда, когда Вашингтон сочтет, что Москва этого действительно заслужила. Об этом заявил в среду президент Дональд Трамп в среду во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в поместье в "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида).

"Мы введем санкции как только они [Россия] действительно этого заслужат", - сказал глава государства.