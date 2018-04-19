ТЕМА

Президент занялся проблемой орального секса

19 апреля 2018 | 08:15

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Президент Уганды Йовери Мусевени призвал своих сограждан отказаться от орального секса и пригрозил законодательно запретить его.




Во время одного из своих публичных выступлений Мусевени решил «предупредить народ Уганды о неверных практиках, поощряемых и продвигаемых всякими чужаками».

«Одна из них то, что они называют оральным сексом. Рот — для еды, а не для секса», — заявил Мусевени.

В 2014 году он подписал закон, криминализирующий гомосексуальные отношения в Уганде. Теперь за регулярный однополый секс жителям страны грозит пожизненное лишение свободы. Также власти Уганды ввели уголовную ответственность для тех, кто не доносит на геев. Тогда же Мусевени объявил, что из-за орального контакта между гомосексуалами в животе у них могут «завестись черви».



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