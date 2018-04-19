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Добкин рассказал суду о связях Януковича с Ярошем и Яценюком

19 апреля 2018 | 08:30

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Бывший Президент Виктор Янукович договорился с бывшим главой "Правого сектора", депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем (внефракционный) об отмене штурма президентской резиденции "Межигорье" (Киевская обалсть) 22 февраля 2014 года.


Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал депутат Рады Михаил Добкин ("Оппозиционный блок"), передают Українські Новини. 
 
Он отметил, что 22 февраля 2014 года Янукович находился в Харькове, когда узнал, что активисты Евромайдана направляются к его резиденции "Межигорье". 
 
По его информации, в резиденции оставалось 7 охранников, за жизнь которых он опасался. 
 
"Он (Янукович) с кем-то ругался по телефону, а потом сказал, чтобы его соединили с главой СБУ Якименко... Потом Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с Ярошем. Через некоторое время ему передали трубку, и он разговаривал с Дмитрием Ярошем и говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание "Межигорья" не будут штурмовать. Прошло полчаса, и вопрос о штурма "Межигорья" снялся, потому что люди, о которых шла речь, до "Межигорья" так и не дошли", - рассказал Добкин. 
 
Он также сообщил, что позже Янукович еще раз позвонил Ярошу по вопросу сохранности каких-то вещей в "Межигорье". 
 
Кроме того, в этот день Янукович звонил бывшему премьер-министру Арсению Яценюку и ругался с ним. 
 
Добкин утверждает, что экс-Президент не собирался сбегать из Украины в Россию.



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