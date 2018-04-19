Добкин рассказал суду о связях Януковича с Ярошем и Яценюком

19 апреля 2018 | 08:30

Бывший Президент Виктор Янукович договорился с бывшим главой "Правого сектора", депутатом Верховной Рады Дмитрием Ярошем (внефракционный) об отмене штурма президентской резиденции "Межигорье" (Киевская обалсть) 22 февраля 2014 года.

Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева сказал депутат Рады Михаил Добкин ("Оппозиционный блок"), передают Українські Новини.



Он отметил, что 22 февраля 2014 года Янукович находился в Харькове, когда узнал, что активисты Евромайдана направляются к его резиденции "Межигорье".



По его информации, в резиденции оставалось 7 охранников, за жизнь которых он опасался.



"Он (Янукович) с кем-то ругался по телефону, а потом сказал, чтобы его соединили с главой СБУ Якименко... Потом Янукович сказал Якименко, чтобы тот соединил его с Ярошем. Через некоторое время ему передали трубку, и он разговаривал с Дмитрием Ярошем и говорил о каких-то договоренностях, которые были по поводу того, что здание "Межигорья" не будут штурмовать. Прошло полчаса, и вопрос о штурма "Межигорья" снялся, потому что люди, о которых шла речь, до "Межигорья" так и не дошли", - рассказал Добкин.



Он также сообщил, что позже Янукович еще раз позвонил Ярошу по вопросу сохранности каких-то вещей в "Межигорье".



Кроме того, в этот день Янукович звонил бывшему премьер-министру Арсению Яценюку и ругался с ним.



Добкин утверждает, что экс-Президент не собирался сбегать из Украины в Россию.