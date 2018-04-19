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Глава Ассоциации рекламистов сгорел на взятке чиновнику КГГА

19 апреля 2018 | 08:32

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Задержанным на попытке дать взятку начальнику Управления рекламы оказался исполнительный директор Ассоциации наружной рекламы Киева Максим Чаленко. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.


"Этим предпринимателем является гражданин Чаленко М. Н. 1978 года рождения", - сообщил источник. 

Как сообщвает агентство, Максим Николаевич Чаленко (28.10.1978 г.р.) является исполнительным директором ГС "Ассоциация наружной рекламы Киева".

Неоднократно в своих заявлениях в СМИ Чаленко рассказывал о коррупции в Управлении рекламы, однако категорически против принятия новых Правил размещения рекламы.

Ассоциация наружной рекламы Киева была создана в 2016 году. Как рассказывал Чаленко, целью создания ее была защита интересов рекламных предприятий малого и среднего бизнеса в Киеве.

По результатам конкурса начальником Управления по вопросам рекламы КГГА 8 декабря 2017 назначен Александр Смирнов, который до этого занимал должность и.о. Директора КП "Киевреклама".

Как сообщалось, вчера, 17 апреля, в Киеве задержали бизнесмена по подозрению в даче $ 24 тыс. взятки чиновнику по вопросам рекламы КГГА.

Предприниматель пытался "решить" вопрос о получении 18 разрешений на размещение объектов внешней рекламы в столице, а также непроведения демонтажа в течение марта-апреля объектов наружной рекламы, срок разрешений на которые истек.



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