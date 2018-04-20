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Коррупция в Украине: все стабильно
20 апреля 2018 | 11:38
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Наряду с хилым экономическим ростом, о котором говорят в ЕБРР, в Украине наблюдается и спад в развитии гражданского общества и независимых СМИ. Эту проблему обсудили в Вашингтоне создатели отчета Freedom House "Страны в переходном периоде", передает "Голос Америки".
"Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции", - сказал директор исследования Freedom House "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism" Нейт Шенкан.
Он добавил, что общая оценка уровня коррупции в Украине не снизилась.
"В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией", - отметил представитель Freedom House.
Эксперт Института Кэннона отметил, что на вопрос о том, является ли спад демократии временным явлением или это тенденция, должно ответить руководство страны.
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