СБУ: Мотор-сич планируют украсть

24 апреля 2018 | 10:31

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по подготовке к действиям, направленным на ослабление государства через разрушение стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич". По данным спецслужбы, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.

"Службой безопасности Украины расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на ослабление государства через разрушение стратегического предприятия ПАО "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

По имеющимся у СБУ данным, представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

"Для реализации этих намерений, вопреки украинскому законодательству, иностранцами совершено опосредованную концентрацию контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо", - добавили в спецслужбе.

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Указано, что сотрудниками СБУ во взаимодействии с Госфинмониторингом установлено, что продажа контрольного пакета акций стратегического объекта ПАО "Мотор Сич" осуществлялась в адрес физических лиц и компаний нерезидентов в объемах менее чем по 10%, в связи с чем существуют подозрения о попытке заинтересованных лиц скрыть владельцев существенного участия и реальных бенефициарных владельцев покупателей акций.

"В настоящее время представители компании-нерезидента намерены противоправно сконцентрировать приобретенный пакет акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и получить полный контроль над его деятельностью в сфере военных оборонных заказов, что подтверждается материалами дела", - рассказали в СБУ.

В рамках указанного уголовного производства в 2017 году, согласно полученному постановлению суда, как сообщается, был наложен арест на пакет акций ПАО "Мотор Сич" в 56%.

"С целью получения дополнительных доказательств в уголовном производстве сотрудники СБУ 23 апреля 2018 года провели санкционированные обыски в административных помещениях заводоуправления, отделе ценных бумаг ПАО "Мотор Сич" и местах обитания отдельных физических лиц", - отметили в спецслужбе.