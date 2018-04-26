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Запуск ДБР затягивают
26 апреля 2018 | 08:36
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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба считает, что запуск работы подконтрольного ему ведомства затягивают.Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
"Затягивание в запуске Государственного бюро расследований ощущается не только относительно помещения, а и, например, относительно принятия проектов законов, которые в настоящее время есть в Верховной Раде. Мы все понимаем, что если есть согласования, когда есть понимание фракций - законы принимаются очень быстро", - сказал Труба.
Он отметил, что те законопроекты, которые внесены есть в парламенте, технические.
"Их поддерживают эксперты, ученые и большинство парламентариев, однако уже значительный период времени мы технические нормы не можем провести через сессионный зал", - сказал директор ГБР.
Относительно аренды офиса, то он рассказал, что сейчас ведомство располагается в нескольких кабинетах здания Кабмина, но уже подписан договор аренды помещения.
"В настоящее время разрабатываем техническую документацию, а потом будем проводить тендерные процедуры по проведению ремонта. Затяжки, на мой взгляд, существует. За пять месяцев можно было предложить помещение, которое бы в полной мере удовлетворяло Государственное бюро расследований. Этого сделано не было", - добавил Труба.
Также он отметил, что это помещение также не удовлетворяет в полной мере потребности бюро.
При этом он выразил надежду, что удастся найти помещение, в котором можно будет работать "десятки лет".
Ранее директор государственного бюро расследования Роман Труба заявил, что бюро имеет полноценно начать работу в сентябре 2018 года.
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