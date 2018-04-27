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ЕС требует от соцсетей бороться с фейками
27 апреля 2018 | 12:40
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Социальные сети должны прекратить практику распространения на своих платформах фейковых новостей, говорится в соответствующей инструкции Европейской Комиссии (ЕК), которая была обнародована 26 апреля, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Согласно этому документу, в случае, если социальным сетям не удастся искоренить фейковые новости, Европейский Союз может прибегнуть к дальнейшим соответствующим мерам для борьбы с дезинформацией в соцсетях.
В ЕК ждут от социальных сетей выработки “Кодекса практики саморегулирования” до июля текущего года, который будет иметь целью пресечения распространения фейковых новостей. ЕК планирует следить за внедрением этих норм сетями.
“Мы будем ждать очевидных результатов, которые можно будет оценить, до октября этого года. И тогда, в случае необходимости, в декабре мы решим, считаем уместным принятия дополнительных мер”, — заявила еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль.
Также ЕК намерена способствовать созданию независимой экспертной сети, которая будет заниматься проверкой фактов для выявления фейковых новостей. Также, по словам Габриэль, в Европе необходимы дополнительные усилия в направлении медиаобразования населения, а также поддержка качественных средств массовой информации.
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