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Трамп удивился, как журналистам удалось воспитать хороших детей
27 апреля 2018 | 12:41
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Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула и заявил, что они гораздо лучше своих родителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
“Не могу поверить, что работники медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у работников медиа это получилось, я не знаю”, — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.
Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал ждать ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.
“Ну что ж, поздравляю вас — сказал американский лидер, показывая на журналистов, — Вы проделали хорошую работу. Здесь (показывает на детей — Ред.) вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь (показывает на себя) вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети”, — пошутил Трамп.
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