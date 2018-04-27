ТЕМА

Трамп удивился, как журналистам удалось воспитать хороших детей

27 апреля 2018 | 12:41

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Президент США Дональд Трамп принял в Овальном кабинете Белого дома детей журналистов президентского пула и заявил, что они гораздо лучше своих родителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.


“Не могу поверить, что работники медиа вырастили таких прекрасных детей. Как у работников медиа это получилось, я не знаю”, — сказал Трамп, когда встречал детей журналистов в Белом доме.

Также глава Соединенных Штатов поинтересовался, собираются дети продолжить карьеру своих родителей, однако не стал ждать ответа и добавил, что этот вопрос может вызвать у него проблемы.

“Ну что ж, поздравляю вас — сказал американский лидер, показывая на журналистов, — Вы проделали хорошую работу. Здесь (показывает на детей — Ред.) вы сделали хорошую работу. Не могу сказать, что здесь (показывает на себя) вы справились так же хорошо. Но правда, прекрасные дети”, — пошутил Трамп.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

by Annie Leibovitz. Мартина Навратилова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100